Kurikuulsal pildil olev naine teenis "originaalõiguste" müügist pool miljonit dollarit

Roth müüs originaalpildi maha nii-öelda NFTna. Mis on NFT? Sisuliselt on tegemist digitaalse omandiõigust kinnitava tokeniga, mis toimib sarnaselt krüptovaluutadele plokiahelal. Kusjuures ei tähenda NFT müük, et edaspidi ei võiks teised inimesed pilti kasutada või peaksid selle eest maksma. Sisuliselt on see võrreldav hoopis kunstniku allkirjaga taiese ostmisega.