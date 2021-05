Eesti otsib rohelisi ükssarvikuid

Ometi on praegugi juba selge, et peame lisaks leevendamisele tegelema ka kohanemisega – isegi kui saavutame Pariisi leppe 1,5 kraadi eesmärgi, on ka sellel soojenemisel mõjud, milleks peame valmis olema. Kliimamuutustega kohanemisele suunatud tehnoloogiaid rakendatakse näiteks põllu- ja veemajanduses, maaelu arengus, rannikualade majandamises, linnaplaneerimises ja piirkondlikus arengus.

Kliimaneutraalses majanduses on inimtekkelised kasvuhoonegaaside heited viidud võimalikult madalale tasemele ja need on tasakaalustatud looduslike või tehnoloogililiste sidujate poolt. Rohetehnoloogiate tervikliku ja läbimõeldud arendamise abil Eestis on võimalik tagada, et vähese süsinikusisaldusega majandusele üleminekuks vajalikku tehnoloogiat ei peaks teistest riikidest kalli hinna eest sisse ostma. Saaksime selle pöörata hoopis võimaluseks, et just Eestis töötataks välja need lahendused ja tehnoloogiad, mida teistele riikidele lähitulevikus eksportida. Toetuse prioriteetseteks valdkondadeks on taastuv energeetika, põllumajandus ja metsandus ning transport.