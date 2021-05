VIDEOEKSPERIMENT | Mis toimub sõidueksamil? Kas eksamineerijad on kiuslikud või on juhiloa taotlemine tõesti nii raske?

Transpordiameti eksamikeskuse juhi Risto Kasemäe sõnul on suurim viga esmase juhiloa taotlejate seas see, et tullakse õnne proovima. “Õppida ära neljast harjutusest kolm ja loota, et ühte ei tule, ei ole suhtumine, millega sõidueksamile õnne proovima minna,” kirjeldas ta sageli esinevat suhtumist.

Seega otsustasin järgi proovida, kas sõidueksami harjutused on ajaga raskemaks muutunud, eksamineerijad kiuslikuks või nõutakse eksamineeritavalt oskusi, millest ta teadlik ei ole.

“Kõige kurvem on see, kui meie kontori ees sõidetakse kontrollimatult vastu äärekivi nii, et plast lendab. Midagi ei ole teha, lõpuni peab olema fokuseeritud tegevus,” kirjeldas Kasemäe. Seega ei ole vahet, kas äpardus juhtub esimesel või viimasel minutil. Vaatamata sellele saab eksamikeskus tihti kaebuseid, kus eksamineeritavad nendivad, et kui nad 40 minutit ilusti sõitsid ja 41. minutil üks viga tekkis, on neile ülekohut tehtud.