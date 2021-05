Koosolekute korraldamise 10 kuldreeglit, mille järgimisel võidad kolleegide austuse

Aastaga oleme õppinud kalendrikutseid välja saatma mängleva kergusega, kuid see on tekitanud ka olukorra, kus osa meie kolleegidest ei saa lakkamatute koosolekute tõttu terve tööpäeva jooksul tooliltki püsti tõusta.

Vastutus kolleegide aja heaperemehelikul kasutamisel lasub just koosoleku kokkukutsujal. Aasta jooksul on kogutud palju kogemusi ja nippe, mis aitavad koosolekute korraldamisel vastutustundlikult käituda.

Enne koosoleku kokkukutsumist küsi endalt: „Kas see võiks olla e-mail?"

Liiga sageli kutsutakse harjumusest kokku koosolek, et mingit infot tutvustada või inimesi mingi infoga kursis hoida. Kuid kui su eesmärk ei ole tegelikult seda infot hetkel arutada või sa ei vaja konkreetsete inimeste tagasisidet, siis sageli oleks palju tõhusam vormistada see materjal kirjalikult. Sest pea meeles - 30minutilise koosoleku kulu ei ole ainult 30 minutit sinu tööaega. Kui koosolekul on osalejaid kuus, siis on kulu ettevõttele kolm tundi; kui osalejaid on 10, siis on kulu viis tundi jne.

Kas sul on aega koosoleku päevakord koostada?

Igal edukal koosolekul on juht, päevakord ja selged eesmärgid. Valmista koosolek alati enne ette, et austada oma kolleegide aega ja jõuda soovitud eesmärgini. Lisaks informeeri kõiki koosoleku osalejaid (soovitatavalt juba kutses) koosoleku eesmärkidest, jaga nendega vajalikku taustamaterjali ja ootust nende panusele.

Koosolek ei pea kestma üks tund

Kuigi me oleme harjunud oma aega tundide kaupa organiseerima, siis see ei tähenda, et ka koosolekud peaksid kestma terve tunni. Pigem võiks olla eesmärk teha koosolek 30 minutiga. Kui aega on siiski vaja rohkem, siis jäta kolleegidele natukenegi jalasirutusaega ehk tee koosolek 55, 50 või 45 minutit.

Kutsu koosolekule inimesed, kellel on vaja seal olla