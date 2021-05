EAS avas uuesti populaarse rahvusvaheliste ekspertide kaasamise programmi

EASi juhi Peeter Raudsepa sõnul on peamine eesmärk toetada ettevõtteid olukordades, kus uutele turgudele sisenemisel või laienemisel on vaja täiendavat ekspertiisi ja oskuseid. „Konkreetse turu spetsialist tunneb trende ning võib aidata näiteks toodete arendamisel ja disainimisel, et need oleksid sihtturule sobilikud," ütles Raudsepp.

Esimest korda mullu suvel avatud programm oli ettevõtete seas väga hinnatud ning seda kasutas kokku 50 ettevõtet seitsmel turul.

Mere- ja avamere tööstusele insenerlahendusi pakkuv Insta Globe Engineeringu juht Ivo Pukk ütles, et eksperdi kaasamine aitab aega ja ressursse kokku hoida. „Sihtriigi keelt emakeelena rääkiv ekspert saab hõlpsamini infot, omab paremat ülevaadet klastrite, kodade ja organisatsioonide kohta ning pääseb potentsiaalsetele partneritele paremini ligi. Me leidsime tänu eksperdile uusi võimalusi, kuidas meile sobivaid ja vajalike koostööpartnereid leida ning tänaseks oleme alustanud mitme uue partneriga läbirääkimisi," ütles Pukk

Eksperdi abi kasutas Hiina suunal ka ehtedisainer Tanel Veenre, kes jäi eksperdi abiga väga rahule. „Hiina turg on nii teistsugune, kiiresti muutuv ja arenev, seega on turgu põhjalikult tundva kohaliku eksperdi kaasamine möödapääsmatu. Samuti on äärmiselt oluline, et ekspert haaraks initsiatiivi, sest minul puudub arusaam ja ülevaade turu eripäradest. Seetõttu on keeruline isegi eesmärke püstitada, ütles Veenre.

Moodulmajade müügi ja turundusplatvormi arendava Creatomuse fookuses oli Iiri turg. Nende äriarendusjuhi Karin Kiviste sõnul said nad strateegilise ja samas detailse ülevaate Iirimaa turu võimalustest. „Investeeringud välisturgude sisenemise ettevalmistustele on suured ning see on väga suur tugi, kui turule sisenemist toetatakse," ütles Kiviste. Tema kogemuste põhjal pakub suuremat väärtust praktiliste kogemustega ekspert, mitte laia haardega ärikonsultant.