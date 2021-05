FOTOD | Hipodroomi Kvartali üheks suurrentnikuks saab Rimi

„Hipodroomi Kvartali arendus on pealinnas üks võimsamaid, kuhu tuleb kokku 350 000 m² äri- ja elupinda - usun, et Hipodroomi Rimi hakkab tulevikus külastama väga palju inimesi," sõnas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe . „Kesklinna poolt tulles jääb aga kauplus mugavalt Paldiski maantee äärde, mis annab kesklinnast töölt koju sõitvatele inimestele hea võimaluse käia enne koju jõudmist läbi ka toidupoest."

Vaido Padumäe lisab, et uue Rimi puhul on väga mugavalt korraldatud ka parkimine. „Rimi külastajate jaoks hakkab olema eraldi parkla maa-alusel parkimiskorrusel, kust klient pääseb mugavalt eskalaatoriga poodi. Jalakäijad ning rattaga liiklejad viib kaupluseni hoonete vahel asuv 24 meetri laiune promenaad. Loomulikult jäävad kaupluse lähedusse ka ühistranspordi peatused. Hipodroomi Kvartalist saab kindlasti üks Tallinna ilusamaid ja põnevamaid elukeskkondi, jään huviga ootama kvartali valmimist ning loomulikult Rimi avamist."

„Meil on väga hea meel, et pikalt kestnud kõnelused on viinud suurepärase valikuni ja Hipodroomi Kvartal saab Rimi näol parima võimaliku toidupoe, täname väga Rimit usalduse eest," ütles juhatuse liige Karl Ader Hipodroomi Kvartalit arendava EKEPAL OÜ nimel.