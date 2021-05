Põhjala pruulikoda siseneb julgelt suurtootjate pärusmaale

Põhjala ühe asutaja ja tegevjuhi Enn Pareli sõnul on väiketootjad üha tugevamalt vallutamas eri õlleturu segmente. “Enam ei pea sauna- või januõlleks võtma masstoodangut, valikus on üha enam hingega ja kvaliteetselt tehtud janukustutajaid. Kasutame ka laagrite tootmiseks ainult parimaid tooraineid ja paneme rõhku maitsele,” selgitas Parel.

Pareli sõnul võib eeldada, et tarbijad soovivad baaride avamisel rohkem kergemaid õllesid. "Koroonapiirangute tõttu on inimesed viimase aasta jooksul joonud õlut rohkem kodus ja tihti on valikus erilisemaid ja huvitavamaid õllesid. Kui nüüd tekib võimalus tulla uuesti baaridesse seltskondlikult õlut jooma, siis võib oodata, et tahetakse lihtsamaid ja lahjemaid õllesid nautida,” arvas Parel.