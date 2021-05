LUGEJA KÜSIB | Kas parima toiduaine auhind jagati pelgalt pakendi pärast?

Sel aastal pälvis Eesti Parima toiduaine tiitli Maks & Mooritsa kodune hakkliha. Toode jäi hindamiskomisjonile silma oma uuendusliku pakendi poolest. See tekitas aga Kasuliku lugejal küsimuse, kas pakend defineerib sisu?

Toiduliidu juht Sirje Potisepp rõhutas, et parima toiduaine valimisel ei ole kunagi lähtutud ainult toote maitsest või pakendist. "Toote sensoorsel hindamisel on oma metoodika, kõik meie hindajad on vastava koolituse läbinud ja professionaalid," lisas ta.

"Hindamise aluseks on hindamisleht ning hinnatakse toodet tervikuna ja toote erinevaid aspekte nagu lõhn, konsistents, maitse, toote välimus tervikuna, toote uudsus, innovatsioon, tervislikkus ja müüki," kirjeldas Potisepp. Tema sõnul sai just nende erinevate kriteeriumite lõikes kodune hakkliha sel aastal enim punkte.

"Ehk siis et tegu on ka muidu innovaatilise toote tootmistehnoloogiaga ja ka pakendi ning pakendamistehnoloogiaga. Kindlasti lisapunktid tulid muuhulgas sellest, et toode on pakendatud uudse tehnoloogiaga loodud pakendisse, mis on üheltpoolt keskkonnasäästlikum aga teisalt aitab ka toodet paremini säilitada," lisas Potisepp.

Atria lihatööstuse müügidirektor Meelis Laande sõnas Maalehele antud intervjuus, et ettevõte lähtus pakendi tootmisel jäätmepüramiidist, mille esimene aste on tarbimise vähendamine ehk antud juhul pakkematerjali vähendamine. Ümbertöötamine on paar astet tagapool.