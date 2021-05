Esimene kvartal tõi Omnivale rekordilised tulemused

Kui aasta varem kasvasid I kvartali lõpus rakendatud piirangute ajal pakimahud mitmekordseks, siis tänavu esimeses kvartalis kasvas maht sellega võrreldes veel 60%. Tänavusele mahtude kasvule avaldab mõju ka see, et taastunud on ka rahvusvaheliste saadetiste liikumine, mis möödunud kevade esimese viiruselaine ajal peaaegu seiskus.

Omniva juhatuse liikme Charlie Viikbergi sõnul on rekordiliselt positiivse tulemuse taga ettevõtte suutlikkus hüppelise nõudluse kasvuga kaasa minna. „See on kõikide töötajate suur pingutus, hästi plaanitud töö ja varasemad investeeringud logistikakeskustesse ning pakiautomaatide võrgustiku laiendamisse," ütles Viikberg.

Viikbergi sõnul on pidevalt uusi rekordeid saavutavate pakiteenuste kõrval jätkuvalt oluline traditsiooniliste postiteenuste osutamine ning sünergia ja uute võimaluste leidmine pakkide, kirjade ja ajalehtede kättetoimetamisel. Samuti on oluline kaasajastada postiteenuste pakkumiseks kasutatav võrk, et see vastaks klientide ootustele, eelistustele ja muutunud teenusekasutusele.