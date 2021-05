Eestlaste koroonavastase ninasprei müüginumbrid on laes. Mart Ustav: seda võivad kasutada ka 1. klassi lapsed

Koroonavastase sprei BioBlock loonud ettevõtte Icosageni juht Mart Ustav inimeste suurest huvist üllatunud ei ole. "Täna leevenevad piirangud ja kontaktide arv läheb taas üles. Olenemata sellest, et nakatumiste numbrid on madalad, valmistutakse ette järgmiseks nakkuslaineks." Need ninaspreid, kuhu oleme pannud SARS-CoV-2 vastased veise antikehad, on ainuke moodus kuidas viirust ära hoida, selgitab Ustav.