ERISAADE | Arto Aas: kümnete miljonite eest ettevõtjatele mõeldud toetusi seisab riigi kontodel. See kurvastab ja nörritab

Küsimuse peale, kas kriitilises olukorras olevad sektorid vajavad edaspidigi riigi tähelepanu ja ehk ka teotust, vastas Aas, et esmalt on vaja meeles pidada, et paljud piirangud veel kehtivad. „Täituvuspiirangud kaubanduses ja näiteks spaad, kinod, teatrid on täiesti kinni ning toitlustuski pole tervikuna avanenud. Olukord pole veel normaliseerunud ja kuni ta seda pole, peab riik olema valmis neile tuge pakkuma. Kõige rohkem abi on olnud viimase aasta jooksul töötukassa kaudu makstavast palgatoetusest. Sel kevadel oleme seda jätkanud ja eelmise nädalal lõpus saime valitusega töötukassas kokkuleppele, et ka maikuus maksame neile ettevõtetele palgatoetust ettevõtetele, kes on kaotanud 50% käibest. See on vajalik,“ seletas ta.

Samas toonitas Aas, et turismis, majutuses ja toitlustuses on jätkuvalt sügav kriis. „Loodame, et suvi toob leevendust, kuid lõpuni ei tea. Kui need sektorid ei saa ka suvel endale jalgu alla, siis kestab see kriis veel pikalt, tuleb kindlasti ka koondamisi ja pankrotte.“

„Eriti nende sektorite jaoks, kes on olnud otseselt piirangutest mõjutatud ja on oodanud hetke, kui nakatumisnäidud on piisavalt madalad ja valitsus annab loa uksed taas lahti teha. Eelkõige siis tunneb täna rõõmu kindlasti kaubandus ja natuke ka toitlustus. Kuigi tuleb tunnistada, et ilmataat täna veel otseselt appi ei tulnud, väljas on ikka päris külm. Kuid natukenegi tekkis ruumi juurde iseseisvalt hakkama saada,“ rõhutas tööandjate keskliidu juhataja.

Täna leevenduvad peale kaht kuud natuke valitsuse karmid koroonaleviku vastased piirangud. Tööandjate keskliidu juhataja Arto Aas ütleb Delfi „Erisaates“, et tõepoolest on see päev paljude sektorite jaoks rõõmustav, kuid arvestada tuleb, et paljud piirangud pole veel lõppenud ning teatud äridel on ees kriitilised ajad. Aas toob välja, et kui töötukassa kaudu on sel kevadel taas hästi kiiresti piirangute all kannatanud töötajaid ja ettevõtteid toetatud, siis valitsuse poolt lisaks välja käidud EAS -i ja Kredexi toetusmeetmete abisummad pole tänaseni abivajajateni jõudnud. Lisaks on saates juttu vaktsineerimisest ja muutustest tööturul. Saatejuht on Raimo Poom.

Kuid siis tõi ta välja tähelepanuväärse tõsiasja. Riiklik bürokraatia pole senini suutnud maksta välja toetusi, mis lubati kõige rohkem piirangutest pihta saanud ettevõtetele ja sektoritele. „Muret teeb muidugi see, et valitsus on küll ette näinud mitukümmend miljonit abimeetmeid ettevõtetele, kes tegelevad kaubanduse, majutuse ja turismiteenustega, aga see abi ei ole Kredexi ja EAS-i kaudu ikka nendeni veel jõudnud. Kuidagi väga kaua läheb aega,“ tõdes Aas.

Ta seletas, et toetuste eraldamise otsused on justkui tehtud, kuid raha ei liigu. „Menetlus võtab nii kaua aega, et reaalne abiraha pole kohale jõudnud. Ja see nörritab ettevõtjaid. Mõnel ettevõtjal on viimane piir käes, kontod on tühjad, kuid palgad on vaja maksta, kommunaalarved tasuda. Kui need abirahad seisavad riigi kontodel kinni ja kõik see paisub, siis see teeb kurvaks,“ oli tööandjate esindaja päris murelik.

Aas tõi ka esile, et tööandjate vaatest pole oldud rahul riikliku vaktsineerimise tegevusega, kus eesliinitöötajatele lubati korduvalt süstimist, kuid selleni ei jõutudki. Ta rääkis, et ettevõtjad oleks vägagi valmis oma kollektiivide seas, sealhulgas muukeelsete töötajate seas, vaktsineerimist edendama ning sellele eri moel kaasa aitama. Alates info levitamisest kuni töökohal vaktsineerimiseni. Aasa sõnul on vaktsineerimine tööandjatele ülioluline.

„OIeme pakkunud oma abi ja tuge riigile vaktsineerimiseks. Ettevõtjad on isegi olnud valmis kulusid katma logistika tegemisel. On infot jagatud. Oleme ise regulaarselt korraldanud üritusi ja kohtumisi, jaganud abimaterjali, mis riigi poolt tuleb. Loomulikult on ettevõtjatel siin mitte lihtsalt riigimehelik mure meie rahva tervise pärast, vaid praktiline mure, et töö ei seiskuks. Kui vahepeal läksid nakatumisnäitajad väga üles, siis pidid paljud tootmisettevõtted oma töö seiskama ja see on keeruline ja kallis,“ rääkis Aas.

„Igal juhul on tööandjate huvides see, et nende inimesed oleksid terved, vaktsineeritud. Et saaks tagasi pöörduda normaalse elu juurde. Oleme riigi suhtes olnud nõudlikud ja kriitilised, et kas abimaterjalid on olnud piisavad. Tänaseks kõik teavad, kuidas käsi pesta ja maski kanda, see info on kohale jõudnud. Aga just, et propageerida vaktsineerimise tähtsust. Siin peaks olema rohkem lihtsas keeles abimaterjale, videosid, selgitusi inimestele, kes pelgavad. Siin on tööandjad nõus seda infot igal juhul vahendama,“ rääkis Aas.