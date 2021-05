Saaremaa Ettevõtjate Liit soovib Saaremaa järk-järgulist avamist: Saare vald on viiruse leviku osas Eestis turvaliseim

"Valitsusel on teatud kogemused erandite tegemisel. Seetõttu on otsustatud, et kõik piirangud kehtestatakse terves riigis. Tundub lihtne ja loogiline, kuid kas ikka on?" küsib Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse esimees Robert Pajusaar.

Saaremaa Ettevõtjate Liit (SEL) esitas 30. aprillil oma pöördumises peaministrile ettepaneku hakata järk-järgult Saaremaal piiranguid leevendama. Pöördumises seisab: "Viiruse levik Eesti Vabariigis ning eelkõige Saare maakonnas on pidevas langustrendis ning on mõistlik hakata leevendama piiranguid." Juhatuse esimehe Pajusaare sõnul ei ole nad muidugi nad selle vastu, et kogu Eesti piirangutest vabaneks. "See kinni ja lahti piirangute süsteem peaks olema operatiivsem ja lokaalsem. Kui ei saa Eestis liikuda ja puhata, siis tehakse seda Egiptuses või Türgis, ka see ei ole võrdne kohtlemine, " räägib Pajusaar.

Pöördumises põhjendab SEL, et Saaremaa viimase 14 päeva nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta on Eesti madalaim. "Lisaks on Saare maakonnas vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 11342 elanikku (seisuga 02.05.2021). Saare maakonnas on vaktsineeritute osakaal 34,6%, antud protsent on maakondlikus arvestuses üks vabariigi parimaid. Kui antud statistikale lisada juurde veel asjaolu, et väga suur hulk Saaremaa elanikkonnast on viiruse juba läbi põdenud, tähendab see seda, et Saare maakond on viiruse leviku osas Eestis kõige turvalisem, " seisab SELi avalikus pöördumises peaministrile.

Pajusaare sõnul koheldi Saaremaad ebaõiglaselt 2020. aasta kevadel, sest kasutati äärmuslikke meetmed. Mehe sõnul jätavad täna kehtivate piirangute toetusmeetmed veidi soovida, sest need ei ole piisavalt täpselt ja õiglaselt suunatud. "Meie huvi on tegutseda ja pakkuda kõikvõimalikke teenuseid, et saada ise hakkama. Soovime veidi kiiremat majanduse avamist, kui meile hetkel on lubatud, " kõneleb Pajusaar.