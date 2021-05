"Keskmine bussijuht on 54-aastane" - Hansabussi juht soovib bussijuhtide eelisjärjekorras vaktsineerimist

Halliste toob kirjas välja, et tegelikult on erinevad bussifirmad korduvalt sarnase palvega nii sotsiaalministeeriumi kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole pöördunud ning neile lubati veebruari keskpaigaks täpsustavat infot jagada, kuid seda pole seni saabunud.

"Mõistame, et jaanuarist kuni märtsini olid vaktsiinide tarnega probleemid, kuid praegusest meediakajastusest oleme aru saanud, et tarneprobleemid on lahenenud, mistõttu palume uuesti üle vaadata ja planeerida bussijuhtide vaktsineerimist esimesel võimalus," nõuab Halliste.