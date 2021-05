Taeva Pesamuna 2021 briif: Teeme pai!

On olnud erakordselt keeruline aasta. Erakordselt sitt. Nii võib kirjutada küll, sest miks emakeele võimekust varjata, kui see suudab kujutada asju nii, nagu need on. Kes on meid selles jamas elus hoidnud? Päriselt elus hoidnud? Õed ja hooldustöötajad on need, kes on teinud kõik maailmarekordid, et hoida inimesi surma piirist üle minemast. Meie rahva suurkuju Lennart Meri on öelnud: „Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis!” Võtame sellest kriisist õppust ja hakkame väärtustama neid, kes on meid elus hoidnud.