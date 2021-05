Kas on oodata allahindlusi? Mida plaanivad kaupmehed teha piirangute ajal seisma jäänud kaubaga

Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil ütleb, et liidusisese kokkuleppe kohaselt maikuus paaripäevaseid agressiivseid kampaaniaid ei korraldata. See muidugi ei tähenda, et ei tehta paarinädalasi allahindlusi. Ärilist loogikat silmas pidades on Peili sõnul siiski mõistlik müüa kaupa esialgu täishinnaga.