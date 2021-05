Statistikaamet: kortereid rabatakse kokku, justkui raha kaotaks väärtuse

Pole selge, kas inimesed pelgavad uusi piiranguid, kardavad pandeemiajärgse rahatrüki mõju, ootavad järgmist majandusliku allakäigu lainet, otsivad oma varadele tormikindlat sadamat või on mingil muul põhjusel korterite ja majade ostujahil. Näha on aga seda, et kinnisvara ostetakse nii, nagu hakkaksime taas jõudma 2008. aastal lõhkenud kinnisvaramulliga analoogilisse olukorda.

Uued korterid on kinnisvaraturu üheks tundlikumaks sektoriks, mis oma likviidsusest ja standardiseeritusest tulenevalt võivad hästi peegeldada trende ning anda alust prognooside tegemiseks. Korterite müügikuulutusi eksperimentaalstatistiliselt analüüsides on näha, et laojääk väheneb jõudsalt, varsti ei ole välistatud ka defitsiit.

Viimase aasta uute korterite müügikuulutusi vaadates on näha, et sedasorti kaupa pakuti turul järjest rohkem. Alates 2020. aasta märtsist kuni selle aasta alguseni kasvas müügiks pakutavate uute korterite arv enam kui viis korda. Peamiselt pakuti 2019. ja 2020. aastal valminuid, samuti 2021. aastal valmivaid kortereid.

Ootamatu muutus toimus aga selle aasta alguses. Inimestel läks korterite ostuga ühel hetkel väga kiireks. Aasta nelja kuuga on müügiks pakutavate uute korterite hulk kahanenud ligi kaks korda. Uutele korteritele joostakse tormi, justkui raha kaotaks varsti oma väärtuse ja täna on veel viimane hetk oma raha eest mingitki reaalväärtust saada. Eesti inimeste jaoks on paraku kõige reaalsem investeering ikkagi kinnisvara ja uued korterid on selle sektori ühelt poolt likviidseim, teiselt poolt ka arvestatava võimaliku rahavooga (üürituluga) variant. Seega ei ole midagi imekspandavat, miks see sektor kaubaks läheb.

