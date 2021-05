Bigbank andis esimeses kvartalis kolmandiku võrra rohkem laene välja

Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi sõnul on ettevõte aktiivselt tegelenud äriklientidele pakutavate teenuste laiendamisega, mille tulemusena kasvas uusmüük korporatiivklientidele võrreldes mullusega 28,4 protsenti. „Eriti tugev oli tõus Baltimaades, kus korporatiivlaenude portfell suurenes aastaga kokku 60 protsenti. Ettevõtetele suunatud pikaajalised investeerimis- ja käibelaenud moodustasid esimeses kvartalis juba pea veerandi kogumüügist," ütles Länts. „Kõige suurem nõudlus tuli kinnisvara-, põllumajandus-, metsa- ja tööstussektori ettevõtetelt," lisas ta.

„Eestis oli märkimisväärse kasvu taga suur nõudlus kodulaenude vastu, mida Bigbank sügisest pakkuma hakkas. Pakume traditsioonilise annuiteetgraafikuga eluasemelaenu kõrval Eestis ainsana erigraafikuga kodulaenu, mis tähendab, et tagasimakse perioodi alguses - näiteks esimesed kümme aastat - tuleb igakuiselt tasuda ainult intressi ning laenu põhiosa maksmise saab edasi lükata hilisemaks. Nii jääb klientidele graafiku esimeses pooles märkimisväärselt rohkem vaba raha kätte ning võib eeldada, et inflatsioon teeb ka edasised maksed juba taskukohasemaks," rääkis Länts.

„Suures plaanis on ettevõtted ja eraisikud hakanud järjest enam võtma pakkumisi ka väiksematelt pankadelt nagu Bigbank, millest võidavad mõlemad osapooled - meie saame uue ärivõimaluse ning klient kõige soodsama ja paindlikuma lahenduse," kirjeldas Länts.