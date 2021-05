Linnahall Foto: Kiur Kaasik

Eelmisel nädalal avaldatud riigieelarve strateegias on märkamatult leidnud koha ka mitmekümne miljoni euro suurune investeering. Kokku 40 miljonit eurot. Selle kohta on 218 lehel kokku täpselt üks lause. Ärilehe andmetel on aprilli lõpus saadud lõpuks kaua oodatud riigiabiluba. Mida see võib tähendada?