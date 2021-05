Uus lehekülg keeratud. Tallinna linn sai kaua oodatud riigiabi loa Linnahalli osas. Tallinki juht nendib, et nemad ei pruugi paadis olla

Linnahall Foto: Kiur Kaasik

Eelmisel nädalal avaldatud riigieelarve strateegias on märkamatult leidnud koha ka mitmekümne miljoni euro suurune investeering. Kokku 40 miljonit eurot. Selle kohta on 218 lehel kokku täpselt üks lause. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart andis õhtul teada, et projektiga minnaksegi edasi, sest äsja saadi riigiabi luba.