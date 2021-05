Kaup kaob kiiresti lettidelt: apteekidesse jõudis uus kogus koroonavastast ninaspreid

Ninasprei BioBlock on mõeldud viiruse leviku tõkestamise täiendavaks meetmeks, et ära hoida nakatumiskordaja tõusu ja vältida ulatuslike piirangute taaskehtestamist. Ternespiimapõhise ninasprei kontseptsiooni idee autoriks on Icosageni tegevjuht professor Mart Ustav.

Professor Ustavi sõnul on antud antikehad tõhusad mitte ainult Wuhanist alguse saanud viirustüve vastu, vaid ka uute, kergemini levivate Suurbritannia, Lõuna-Aafrika ja Brasiilia viirusvariantide puhul. Seda uuriti nii biokeemilistes kui ka Tartu Ülikooli BSL-3 laboris elusa viirusega tehtud katsetes. Käivitatud on katsed uue India tüve vastase kaitse uurimiseks ja kinnitamiseks.

„Tegemist on loodusliku preparaadiga, kus ühekordsel manustamisel viiakse ninaneeldu 80 mg veise antikehi, mis on 2000 korda vähem kui on ühes klaasis piimas," täpsustas Mart Ustav. Ta juhib samas tähelepanu, et kuigi BioBlock on laktoosivaba, ei soovitata seda kasutada inimestel, kellel on allergia piimas olevate valkude vastu.

Eesti ettevõtete konsortsium

Ninasprei idee elluviimiseks ühinesid Eesti tunnustatud ettevõtjad ja ülikoolid, et moodustada arenduseks, tootmise käivitamiseks ja turule toomiseks konsortsium. Sinna kuuluvad Icosagen Cell Factory OÜ, AS Chemi-Pharm, OÜ Teadus ja Tegu, Eesti Maaülikool (Veterinaarmeditsiini instituut ja OÜ Eerika farm) ja Tartu Ülikool (Farmaatsia instituut, Bio- ja siirdemeditsiini instituut ja Tehnoloogia instituut).