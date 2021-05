Inbanki uus personalijuht: töötajatele on üha olulisem, kuidas ühildada päris mina ja töö mina

„Personalipoliitika üheks põletavamaks teemaks on tänapäeval kindlasti paindlikkus ja seda mitte ainult paindliku tööaja osas, vaid laiemalt. Üha rohkem soovib töötaja ise valida, kuidas ta eesmärke saavutab, milliseid vahendeid selleks kasutab ning kuidas leida sünergia eraelu ja töö vahel. Tänapäeval pole mõtet enam rääkida töö ja eraelu lahus hoidmisest, vaid sellest, kuidas ühildada päris mina ja töö mina," sõnas Inbanki personalijuht Jaanika Lill.

Ta usub, et mida suuremat paindlikkust ettevõte pakub, seda motiveeritumad on töötajad oma ülesandeid täitma ning end pikaajaliselt ettevõttega siduma. „Nii kaua, kui täidetakse eesmärke ning tulemused ei kannata, ei ole vahet, kus töötaja asub. Näiteks, kui töötaja kireks on surfamine ja ta soovib sügisel minna kaheks kuuks Portugali kaugtööd tegema, et seal vabal ajal laineid püüda, siis tasub talle seda võimaldada. Kaugtööd tegevad inimesed on osutunud üheks kohusetundlikemaks, nad ei kuritarvita tööandja usaldust," sõnas Lill.

Kontor on ja jääb, kuid kontori roll muutub

Kuigi tänu koroonakriisile on kaugtöö muutunud tavapärasemaks, siis ei kao ka kontori tähtsus kusagile. „Kontori tähendus on kindlasti juba muutunud. Kui vanasti oli kontor koht, kus tehti tööd, siis tulevikus saab see pigem olema koht, kus luuakse tiimitunnet, häid suhteid, ühtset töökultuuri. Kontor on ja jääb, kuid küsimus on, mida kontoris tehakse," lausus Inbanki personalijuht.

Tema sõnul on Inbank kontori usku, kuid see ei tähenda, et töötaja peab kontoris olema kõik viis tööpäeva nädalas. „Kodukontor kindlasti jääb, kuid selle kõrvale jääb ka vajadus personaalse kontakti järele. Koosolekud, brainstormid, ühisüritused on alati inspireerivamad ja tõhusamad, kui kolleegid kohtuvad silmast silma," lisas Lill.