Stagneerunud turg sai uue tegija. Turule sisenes piletimüügikeskkond Piletitasku

„Meie eesmärk on luua Eesti parim ja nüüdisaegseim piletimüügikeskkond. Näeme, et turul on napi konkurentsi tõttu ruumi värsketele mõtetele ning suurtele ambitsioonidele. Ilmselgelt saame lõplikust turule jõudmisest rääkida alles COVID-19 järgsel perioodil, kui pandeemia on seljatatud ja ürituste toimumine normaliseerunud. Hetkel keskendume tootearendusele, milleks parima sisendi annabki esimeste ürituste müük ja lõppkasutajate tagasiside. Iga päevaga õpime turgu kuulama ning arvestama ja näeme, et detailhaaval saame Piletitaskust luua keskkonna, kus on mugav ja loogiline endale sobivaid üritusi otsida," märkis Piletitasku tegevjuht Indrek Poolak. „Oleme tänulikud tuhandetele inimestele, kes on soetanud pileti „Lotte ja vana õunapuu saladus" kogu pere show'le - tänu esimestele piletiostjatele on meil avaeksam õnnelikult antud."