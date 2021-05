Üks müstilisemaid lugusid saab lahenduse? Mees soovib kohtu kaudu tõendada, et on maailma rikkaimate seas

Tolle veebilehe operaatori kohta ei ole just palju teada. Ei teata, kus ta elab ja mis ta nimi on. Teda teatakse kui „Cobrat". Selle kohtuasja nimi on Wright v inimene (inimesed), kelle identiteet on teadmata. Kuid selle hagi keskne sisu on, et Wright väidab end olevat tegelik bitcoin'i looja ehk Satoshi Nakamoto.

Kui see ongi nii, siis on tegemist maailma rikkuselt esimese 30 hulka kuuluva inimesega.

Bitcoin.org registreeriti 2008. aasta augustis. Kaks kuud hiljem avaldas keegi Satoshi Nakamoto uurimuse, mille pealkiri oli „Bitcoin: partnervõrgul põhinev elektrooniline rahasüsteem". Ta postitas selle krüpotograafia meililisti. See oli esimene kord, kui Satoshi Nakamoto nimi oli seotud krüptorahaga.

2009. aasta 3. jaanuaril tuli bitcoin avalikkuse ette. Samal päeval kaevandas Nakamoto esimese bitcoin'i, õigemini 50. Bitcoin'i teeb veelgi erilisemaks see, et seda eksisteerib vaid 21 miljonit ning vaid 20 miljonit saab välja kaevandada. Miks nii? Sest Nakamoto pani ise kõrvale miljon bitcoin'i. 2011. aastal lõpetas ta selle kallal tegutsemise ja pärast seda on Satoshi olnud kadunud.

Craig Wrighti hagi on tegelikult lihtne. Ta väidab, et on Satoshi uurimistöö autor ja seetõttu omab ta ka sellele õigusi. Bitcoin.org peaks seega töö oma veebilehelt eemaldama. Wright väidab, et tema ongi see müstiline Satoshi Nakamoto. Veebilehe haldaja ehk Cobra on keeldunud töö eemaldamisest ning on kommenteerinud, et Wrighti väitel ja hagil ei ole alust.

Wrighti advokaadi sõnul on mehel tõendeid, et ta on selle töö autor ja et tema ongi Nakamoto. Seni ei ole teada, millised on tema tõendid.

Ta võiks kõik kahtlejad vaigistada lihtsa liigutusega – siseneda Nakamoto e-rahakotti, kus on tema bitcoin'id. Need on seal puutumatult istunud 10 aastat. Kuna bitcoin'i väärtus kõigub pidevalt, siis on tema varanduse väärtust raske täpselt kirja panna, kuid me räägime kümnetest miljarditest dollaritest.

Kohtuasi peaks peagi algama ning võib-olla selgub selle protsessi lõpuks tõepoolest, kes on Satoshi Nakamoto, üks müstilisemaid tegelasi finantsmaailmas.