Lõuna-Aafrikas kiiret kasvu teinud Eesti idufirma Planet42 kandideerib mainekal Euroopa idude konkursil

Sõiduauto soetamiseks pangad laenu ei andnud vaatamata stabiilsele sissetulekule. Sindiswe lugu on üks tuhandetest näidetest, kuidas Eesti iduettevõte Planet42 on aidanud inimestel soetada igapäevaeluks hädavajalik sõiduvahend. Just seetõttu nimetas The Europas Awards iduettevõtete konkurss Planet42 kandidaadks parima sotsiaalse innovatsiooni auhinnale.

Planet42 asutaja ja tegevjuht Eerik Oja nendib, et Euroopa heaolus elades võib tekkida küsimus, kuidas on isikliku sõiduvahendi võimaldamine sotsiaalne innovatsioon, kuid paljudes riikides on autodel ning seega ka Planet42 ärimudelil väga otsene sotsiaalne mõju. Kui Euroopas ja Põhja-Ameerikas on auto sageli pigem luksus, siis paljudes Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerika riikides on auto ainus võimalus tagada endale ja oma perele sissetulek, haridus ja ligipääs meditsiinile.

Kättesaadav ja mõistlikel tingimustel autoliising on eurooplasele midagi iseenesestmõistetavat, seevastu hajaasustuse ning puuduliku ühistranspordisüsteemiga riikides pole ilma autota võimalik jõuda sadade kilomeetrite kaugusele tööle, kooli või arsti juurde. „Auto pole sellistes riikides paraku mugavus vaid tihti otseselt sissetuleku, hariduse ja elukvaliteedi eeldus. Loomulikult on Planet42 pikaajalist autorenti pakkuv äriettevõte, kuid kliendiprofiili ja sihtturgude tõttu on meie äril ka reaalne sotsiaalne mõju," ütles Oja.

Sindiswel aitas Planet42 soetada 2007. aasta Honda Jazzi, millega ta ohutult ja õigeaegselt tööle jõuab. Kokku on Eesti idu tänaseks aidanud auto soetada juba enam, kui 3000-l inimesel, keda pangad vaatamata püsivale sissetulekule ja korralikule finantsdistsipliinile keelduvad teenindamast. „93% Planet42 klientidest ei saakski meie teenuseta autot omada," nendib Oja.