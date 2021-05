Amazon teenis Euroopas 2020. aastal 44 miljardit eurot müügitulu, aga ettevõtte tulumaksu ei maksnud

„Tundub, et Amazoni järjekindel õõvastava maksudest kõrvalehoidmise kampaania jätkub,” kommenteeris Suurbritannia leiboristist parlamendiliige Margaret Hodge, kes on teinud juba pikka aega kampaaniat maksudest kõrvalehoidmise vastu. „Amazoni tulud on pandeemia ajal hüppeliselt kasvanud, samas kui meie kaubandustänavad on hädas, ometi jätkab ta oma kasumi siirdamist maksuparadiisidesse nagu Luksemburg, et vältida ausat maksude maksmist. Need suured digitaalettevõtted toetuvad meie avalikele teenustele, meie infrastruktuurile ning meie haritud ja tervele tööjõule. Aga erinevalt väiksematest ettevõtetest ja töökatest maksumaksjatest ei maksa tehnoloogiahiiud ausalt ühisesse kassasse ühise hüve heaks. President Biden on pakkunud uut, ausamat süsteemi suurkorporatsioonide ja digitaalettevõtete maksustamiseks, aga Ühendkuningriik ei ole astunud esile neid reforme toetama. Vaikus on kurdistav. Valitsus peab tegutsema ja aitama haarata sellest kord põlvkonna jooksul ette tulevast võimalusest jätta ettevõtte tulumaksust kõrvale hoidmine minevikku.”