Madis Müür rõhutab, et iduettevõtteid valides tuleb vaadata nende tiimi. „Alguses pole kasumi- või dividendiajalugu, ei pruugi isegi käivet olla, on ainult tiim. Tähtis on, kas tiimil on selles valdkonnas pädevus ja juhtimiskogemus.”

Foto: Priit Simson