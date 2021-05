FOTO: Inimesed tunglevad ka autosid ostma. Kodumaine automüüja tegi uue rekordi

Kui tavakuudel jääb keskmine uutele omanikele üle antud autode arv ühes kuus 200-250 vahele, siis tänavu aprillis tehti Amserv Auto AS juhatuse liikme ja Toyota brändijuhi Margus Nõmmiku sõnul rekord eeskätt tänu erinevatele ettevõtetele väljastatud tellimustele. Samuti näitab see Nõmmiku sõnul, et viirus on taandumas, sest ka erakliendid on uute auto ostu osas varasemast julgemad.

"Ühtekokku läks Amservist aprillis välja tõesti ligi 400 auto, millest suurem osa läheb riigi- ja erasektori ettevõtete kasutusse ning ca 30% eraklientidele," kirjeldas Nõmmik, kelle sõnul oli autode ettevalmistamine ja hoiustamine ettevõtte jaoks korralikuks väljakutseks. "Kõige tihedamatel tööpäevadel vahetasid ka kontori meeskonnaliikmed pintsakud tööriiete vastu, et autod õigeks ajaks pestud ja rivistatud saaksid, isegi kui selleks oli tarvis hiliste tundideni ettevalmistusi teha." Piirangutele kohaselt toimus autode üleandmine välitingimustes, etteantud reegleid järgides.

Suurima hulga autosid said näiteks äsja avalikustatud renditeenus Bolt Drive, kelle autoparki võeti enam kui 100 Toyota Yaris ja CHR täishübriid autot. Samuti said enam kui 50 uut Toyota sõidukit keerulisteks oludes liikumiseks nii Eesti elektrivõrgu ettevõte Elering kui ka Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. Saku Õlletehasele anti näiteks üle järgmised kümmekond Toyota Corollat ja üks Yaris, mis olid osa täielikult välja vahetatud autopargi 60 autost. Uusi Toyota autosid anti üle ka sõidukoolile Autosõit OÜ. Lisaks said uued Toyotad endale ka Amservi koostööpartnerid nagu MyFitness ja Kalevi Jahtklubi ning purjespordikool.

Väga suur osa ettevõtete ja ka eraklientide poolt välja valitud sõidukitest on Nõmmiku sõnul hübriidsõidukid, mis on eelistatud ja kõrgelt hinnatud nii keskkonnasõbralikkuse kui ka sõidumugavuse ja madala kütusekulu tõttu. Samuti osutusid ettevõtete poolt valituks võimsate töömasinatena tuntud Toyota Hiluxid ja Proace Verso kaubikbussid, mida vastavalt ettevõtete vajadustele ümber ehitati.