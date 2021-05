Värske kinnisvarastatistika: kas oodatud pidur ongi turule peale pandud?

„Kuna pakkumiste arv seoses koroona-aastaga vähenes, siis tõesti on defitsiidi ilmingud - valik on väiksem ja müügiperioodid lühikesed, kuid tehingumahtude mõttes midagi erakordset praegu ei toimu. Pigem on tegemist psühholoogilise efektiga - inimestel on tunne, et kui praegu ei osta, siis rabatakse eest ja enam uut võimalust ei teki. Tegelikult see nii pole," ütles Vahter.

„Kinnisvaraarendajad pingutavad praegu kõvasti, et uued projektid kiiresti töösse anda ning ega defitsiit lõputult kesta, turg paneb asjad paika. Kuna aga praegu on üürikortereid laialt valida ning ka hinnad soodsad, siis need, kes sobivat kodu ostmiseks ei leia, võivad vabalt ka natuke oodata ja ringi vaadata, kuni uued projektid valmimad ja turg rahuneb," rääkis Vahter.

Aprillis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1407 ostu-müügitehingut, mis on viie võrra enam kui märtsis ning üle 800 tehingu võrra rohkem kui aasta tagasi samal ajal.

Aprillis müüdi Tallinnas 983 korterit, mis on kaks protsenti vähem kui märtsis. Aastatagusega võrreldes oli korteritetehingute aktiivsus tänavu 116 protsenti kõrgem. Korterite keskmine ruutmeetri hind langes Tallinnas kuuga 2,3 protsenti 2201 euroni, mis on siiski seitse protsenti kõrgem kui mullu samal ajal. Aprillis müüdi kalleim korter 700 000 euroga.

Aprillis müüdi Tallinnas 37 hoonestatud elamumaa kinnistut, mis on 12 võrra vähem kui varasemal kuul. Kalleim eramu müüdi ligi 1,6 miljoni eest.

Möödunud kuul müüdi 12 elamumaa krunti, mis on kahe võrra vähem kui märtsis. Pealinna kalleim krunt maksis ligi 1,5 miljonit.