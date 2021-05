KAART | Maardu plaanitakse rajada biogaasitehas. Linnavalitsus kinnitab, et täiendav keskkonnamõju hindamine pole vajalik

„Regulaarne lõhnahäiring on olnud Maardu linnale suureks mureks juba aastaid ning linnarahva huvide eest seismine on meie absoluutne prioriteet. Seoses plaanitava biogaasitehasega olime väga skeptilised ja ettevaatlikud, seetõttu küsisime arendajalt hulgaliselt lisaküsimusi, et linnal oleks täielik selgus ettevõtte toimimisest ja kestev ülevaade selle tegevusest ka edaspidi," sõnas Maardu linnapea Vladimir Arhipov.

Linnapea selgitab, et kuna tegemist on Maardu jaoks ettevõttega, millel on oluline mõju linna elukeskkonnale, siis nad vajasid täiendavat garantiid, et biogaasi tootmise käivitamine ei too negatiivseid mõjusid ning linnas säilib tervislik ja loodushoidlik elukeskkond. "Seetõttu määrasime ehitusloale lisatingimused ja sõlmisime ettevõttega koostööleppe - linnavalitsuse jaoks ei lõpe tehasega kokkupuude vaid ehitusloa ja kasutusloa väljastamisega. Lisaks eelnimetatud kokkulepetele plaanib linn paigaldada Maardu territooriumile nn e-nina, et mõõta õhukvaliteeti," lisas Arhipov.