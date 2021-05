Tippjuht leidis uue rakenduse. Margus Nõlvaku tee viis Sõõrumaa äride etteotsa

Kui U.S. Invest on Eesti ja rahvusvahelisel turul juba ammune tegija, siis Forus Grupp moodustati sel aastal, kui USS Security Eesti AS, Securitas Eesti AS ja Ermeesia OÜ koondusid ühise kaubamärgi alla.

U.S. Investi nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa tervitas värsket juhatuste liiget Margus Nõlvakut: „Margus on üks silmapaistvamaid uue põlvkonna juhte, kes on jõudnud end ärikinnisvara sektoris tõestada juba väga tugeva tegijana. Ta on muutnud ärikinnisvara tavapäraseid mõtteviise, keskendudes eelkõige kliendikogemusele ja teenuste arendamisele. Ootame temalt meie grupi ja tütarettevõtete arengusse panust, mis aitaks kaasa nende jätkuvale kasvule."

"Võrreldes ajaga aasta tagasi, elame täna teistsuguses maailmas. Kasvanud on vajadus erinevate teenuste järele, millest mullu ei räägitudki ning see trend jätkub. Seetõttu on lähiaastate fookuseks uute ärisuundade arendamine. Kinnisvarahalduse olevik ja tulevik peitub teenuspakkumises - suurepärases kliendikogemuses ning tehnoloogia ja innovatsiooni rakendamises. Koostöö tugevate ja kogenud tütarettevõtete vahel annab Forusele selleks väga head eeldused," lausus Margus Nõlvak.

Margus Nõlvak (37) liitus 2010. aastal Mainor Grupiga, juhtides seal esmalt keskkonnaettevõtet Doranova Baltic ja alates 2014. aastast Mainor Ülemiste AS-i. Tema juhtimisel kasvas Ülemiste City mõne aastaga Baltimaade suurimaks ärilinnakuks. Nõlvak on pärjatud Aasta Noore juhi tiitliga ja valiti mullu Aasta Juhi konkursil Eesti kolme parema tippjuhi hulka. Aastast 2018 on Nõlvak Teenusmajanduse Koja nõukogu liige. Mõne kuu eest otsustas ta omal soovil Mainor Ülemiste juhatuse esimehe kohalt taanduda.

U.S. Invest kontsern tegutseb 1999. aastast kinnisvara ja teenuste valdkonnas. Kontserni kuuluvad US Real Estate, Rotermann, Forus Grupp, Signaal TM, Tondi Tennisekeskus ja Karulaugu Spordikeskus. U.S. Invest annab tööd rohkem kui 2000 inimesele.