INTERAKTIIVNE KAART | Trammiga Tallinnast Peetrisse, Järvekülla, Assakule ja Jürisse. Vald püüab ammust unistust teoks teha

„Kui sa elad linna külje all, siis sa tahad linnaga ühendatud olla, ja trammiliin annab selleks suurepärase võimaluse,” räägib otse plaanitava trammitee külje all elav Peetri aleviku noormees Taavi. „Saad linna kiirelt, roheliselt ja ilma autot kasutamata, see on väga lahe. Aga ilmselt jõuan ma kahjuks enne ära kolida, kui see trammitee siin valmis saab,” lisab ta. Plaani on peetud pikalt, esimesed trammiliiniideed jäävad kümmekonna aasta taha.

Nüüd on riik eraldanud Rae vallale eelprojekti jaoks 100 000 eurot. Rae abivallavanem Priit Põldmäe sõnab, et eesmärk on jaanipäevaks projekt täiesti valmis saada. Eskiisprojektiga, mis määrab trassi asukoha ja muud võimalikud lahendid, ollakse lõpusirgel. See, millal ka päriselt trammiga sõita saab, sõltub Põldmäe sõnul riigist.