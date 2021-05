Eesti Panga värskes ülevaates märgitakse, et kuna uusi kortereid on arendajatel pakkuda tavapärasest vähem, siis juhul kui kinnisvarasse soovitakse investeerida nii inimeste kriisi ajal kasvanud sääste kui sügisel teisest pensionisambast väljuvat raha, võib kinnisvaraturg üle kuumeneda. Keskpank on valmis karmistama eluasemelaenude andmise nõudeid.