Segased lood. Uurimise alla sattunud Tullio Libliku firma maksis kriisilaenuga kallima laenu kinni. Uurimine puudutab teisi episoode

Eile ja täna läbi otsitud ja uurimise alla sattunud WOW Keskusest on Eesti Päevaleht kirjutanud viimasel aastal korduvalt. Pole ka ime, sest just see objekt sai Maaelu Edendamise Sihtasutuse käest suurima laenu, kokku 100 miljoni eurosest potist. Milleks see võeti? Et maksta tagasi kallis ühisrahastuslaen ( Loe lugu pikemalt siit ). Prokuratuuri sõnul olid läbiotsimised seotud siiski teiste episoodidega.