Ka USA otsustas toetada COVID-19 vaktsiinipatentide tühistamist. Euroopa Liit endiselt vastu

"USA usub tugevalt intellektuaalse omandi õigustesse, kuid me siiski toetame koroonavaktsiinide puhul selle ajutist peatamist," ütles Financial Timesile president Joe Bideni kaubandusnõunik Katherine Tai. "Tegemist on ülemaailmse pandeemiaga ning erakordsed ajad nõuavad erakordseid meetmeid."