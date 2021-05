Merko Ehitus kasvatas võimsalt kasumit

„Majandustulemuste poolest võime esimese kvartaliga rahule jääda. Uute ärikinnisvaraprojektide vähesusele vaatamata on Baltimaade ehitusturg hetkel üsna aktiivne. Samas on väljavaated ebaselged seoses jätkuva pandeemia ja globaalse materjalide hinnatõusuga," kommenteeris AS Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink.