Ettevõtja meeleheitlik sõnavõtt: halloo Kaja, Tanel ja Keit, olukord on hapu, äkki ärkaks üles!

Üks asi on kannatamine ja vastupidamine, kui sa tead, kaua seda tuleb teha, teine asi on see, kui puudub siht, et kaua veel. Sest tõde on see, et mingil hetkel tuleb juhe seinast välja tõmmata, kui täielikult laostuda ei taha. Jah, saan aru, et pandeemia tingimustes on valitsusel raske veksleid välja käia, kuid kui võtame näiteks Inglismaa, on nemad suutnud tänu heale vaktsineerimisplaanile ka avamiskuupäevad välja kuulutada, mille järgi ettevõtted saavad joonduda. Inglismaal võivad näiteks restoranid ennast sisetingimustes avada 17. mail. Kindel kuupäev, mis on ettevõtjatel juba üle kuu aja teada. Väliterassi ja sisemise saali avamise vahe on täpselt 3 nädalat. Sama olukord on USA-s. Tänu vaktsineerimisplaanile on see võimalik. Lihtne, kahjuks meie valitsus seda ei ole suutnud ja tundub, et ei suuda ka.