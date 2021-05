Uuring: ettevõtete maksejõuetusse jõudmise risk on kasvanud

Olukord on kõige rohkem halvenenud majutus- ja toitlustussektoris vähemal määral ehitussektoris, veondus- ja laondusvaldkonnas ning töötlevas tööstuses. „Kui turismisektori tulemused on seotud erinevate piirangutega, siis ehitussektori languse taga on tõenäoliselt laiem inerts, et paljud investeeringud ja projektid pandi kriisi alguses pausile. Samas on ehitussektoris ka päris suur hulk ettevõtteid, kelle olukord hoopis paranes ning elamuehituses näeme näiteks, et nõudlus on olemas. Töötleva tööstuse puhul on pilt ka sektori siseselt väga erinev. Siin on ettevõtteid, kellel läheb väga hästi aga on ka neid kellel on tellimused ära kukkunud või probleeme tarneahelatega,“ selgitas EASi juht Peeter Raudsepp.