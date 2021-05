Miks Pro Kapitali aktsia tõuseb? T1 keskusega ei saa enam olukord Pro Kapitali jaoks hullemaks minna

„Viimasel kahel nädalal on Pro Kapitali aktsias olnud näha suuremat ostuhuvi välismaiste maaklerfirmade poolt. Eelmisel nädalal paistis silma Nordea Bank Finland, kelle kliendid ostsid kokku üle 100 000 aktsia. Sel nädalal on suuremalt ostmas olnud nii Instinet Germany kui ka kohalike LHV ja Swedbanki kliendid. Kuivõrd aktsiate likviidsus on olnud üsna madal, siis suurem ostuhuvi on toonud kaasa ka kiire hinnakasvu," ütles LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel. „Huvi aktsiate omandamise vastu on suurenenud enne ja pärast teadet, et T1 kaubanduskeskuse omanikfirma saneerimismenetlus lõpetati. Kuivõrd Pro Kapitali aktsionäride jaoks on nüüd maksimaalne kaotus teada, siis võib olla tegemist kergendusralliga, et T1-ga asjad enam nende jaoks hullemaks minna ei saa."