Jälle kelmused! "Missioonil olev mees" pettis Tartumaa proualt välja ulmelise summa

5. mail sai politsei teate, et üks Tartumaa naine hakkas Facebooki kaudu suhtlema inimesega, kes talle mingil hetkel pakki soovis saata. Naine andis pakisaatjale oma telefoninumbri ja aadressi ning pidi saadetise vastu võtmise eest tasuma 3900 eurot. Pakki naine aga siiski kätte ei saanud, sest talle laekus info, et pakk arestiti. Paki lunastamiseks küsiti naiselt veel 12 500 eurot, mille naine ka üle kandis. Kui raha väljapressimised jätkusid, mõistis naine, et tegemist on kelmusega ning ta pöördus politseisse. Juhtunut uurib politsei kriminaalmenetluses.

Samuti laekus politseile 5. mail teade, et üks Tartumaa proua tutvus kuid tagasi internetis mehega, kes tutvustas end kui eestlast, kes parasjagu Jeemenis missioonil on. Mehe ja naise vahel tekkisid usalduslikud suhted ning ta teatas naisele, et on preemiaks saanud suure summa raha. Mees palus naist, et ta hoiaks seni pakki, kuni mees missioonil on ning vastutasuks lubas ta osa sellest summast anda naisele. Naine usaldas meest ning tegi paki kätte saamiseks korduvalt ülekandeid kogusummas 63 550 eurot. Pakki ja lubatud rahasummat naine aga ei saanud ning kelmusjuhtumi üksikasju uurib nüüd politsei kriminaalmenetluses.