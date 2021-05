Luminor kutsub mänguliselt investeerimist harjutama. Mäng erineb LHV börsihai mängust nagu öö ja päev

Luminor kutsub kõiki huvilisi osalema investeerimismängus, kus on võimalik katsetada riskivabalt pensioni investeerimiskonto (PIK) lahendust ja võita auhindu. Mängu eesmärk on pakkuda inimestele võimalust enne olulise otsuse langetamist proovida lahendust virtuaalrahaga ning pakkuda osalejatele teadmisi, kuidas investeerimisega vastutustundlikult oma tulevikuks valmistuda.

„Mäng on mõeldud kõikidele huvilistele, kes otsivad investeerimisplatvormi või -lahendust oma pensioniraha investeerimiseks," ütles Luminori investeerimistoodete juht Kaarel Keskküla. „Seejuures annab investeerimismäng kõikidele soovijatele võimaluse katsetada, mida kujutab endast virtuaalse pensioniraha iseseisev investeerimine ja jõuda selgusele, kas pensioni investeerimiskonto on nende jaoks õige lahendus. See on hea viis enne kaaluka otsuse tegemist riskivabalt oma teadmisi katsetada ja arendada, nii et julgustan kõiki mängus osalema."

Keskküla sõnul on investeerimine muutumas üha populaarsemaks ja sellega tegeleb praegu rohkem inimesi kui kunagi varem. Kuigi tänapäeval on võimalik investeerimist alustada juba üsna väikeste summadega, siis kogemusteta investorile võib see paraku kalliks maksma minna - eriti kui plaanis on investeerida oma pensionisääste. „Neile, kes on oma otsuses juba kindlad ja soovivad oma pensionirahaga ise tegeleda, on meil pakkuda paljude võimalustega pensioni investeerimiskonto. Kes aga soovivad enne otsuse langetamist veel kaaluda ja rohkem kindlust saada, saavad Luminoris võimaluse kätt proovida ning kogemusi hankida ilma päris rahaga riskimata," lisas ta.

Luminori investeerimistoodete juhi sõnul käivad mängu juurde ka igakuised veebiseminarid, mille käigus jagatakse spetsialistide poolt muljeid mängust, analüüsitakse möödunud kuul tehtud tehinguid ja antakse nõu, kuidas pensionipõlveks vastutustundlikult valmistuda.