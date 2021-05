Samsung: juba peagi kasutame me kõik volditavaid nutitelefone

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juhi Antti Aasma sõnul see trend aina jätkub, kuna traditsioonilised nutitelefonid on „valmis“ ja valdkond vajab uut innovatsiooni, et inimeste huvi uute telefonide vastu säiliks.

„Loomulikult toimub ka traditsiooniliste nutitelefonide vallas igal aastal uuendusi, kuid need on pigem evolutsioonilised kui revolutsioonilised. Laias laastus teame ju ikka, et kaamerad on väga head, ekraanid on kvaliteetsed ja akud on suured. Sees on võimsam protsessor ja disaini on siit-sealt muudetud. Tõeline innovatsioon toimub praegu aga volditavate nutitelefonide valdkonnas, kuna need seadmed on veel nii-öelda noored. Nendest pole väga palju mudeleid turule jõudnud ja iga uue seadmega tuleb avalikkuse ette ka mitmeid tõeliselt suuri uuendusi võrreldes eelmise mudeliga,“ rääkis Aasma.



Aasma sõnul on heaks näiteks Samsungi esimene Galaxy Fold ja eelmisel sügisel avalikkuse ette jõudnud Galaxy Z Fold2. Kui esimesel mudelil oli välimine ekraan suhteliselt väike ja raskesti kasutatav, siis Z Fold2 puhul oli välimine ekraan juba palju suurem ja see lubas telefoni ka kokkuvolditult reaalse telefonina kasutada. Samuti oli uus mudel palju õhem, kaamerasüsteem märkimisväärselt parem ja väga põhjaliku uuenduskuuri läbis ka telefoni hing, mis lubas seadme näiteks pooleldi lahti voltida, et see selfi jaoks lauale asetada.

Samsungi andmeil on tarbijate huvi selliste telefonide vastu aina suurem ja selle põhjuseks on kaks olulist faktorit. Esiteks hakkab volditavate telefonide hind vaikselt ulmemaailmast allapoole tulema. Kui esimesi mudeleid said endale lubada vaid teatud grupid ja tootmine oli suhteliselt piiratud, siis uus Galaxy Z Fold2 on juba taskukohasem ning mõeldud masstootmiseks. Inimeste huvi seadmete vastu on näha ka müüginumbrites, mis on alates esimese seadme tulekust stabiilselt kasvanud.