Sul on pidevalt tööl olles külm? Kontoritemperatuurid on loodud mehi silmas pidades

Enamikus kontorihoonetes on ruumitemperatuurid määratud meeste järgi ja neid kriteeriume muudeti viimati aastakümneid tagasi. Shutterstock

Oleme kõik olnud suvel kontorites, kus kliimaseade töötab täie võimsusega. Naised on kampsunites ja neil on ikkagi külm, mehed aga istuvad lühikeste pükste ja T-särkide väel. See olukord näitab, et meeste ja naiste mugavustemperatuurid on erinevad ja aastaid kehtinud kontorite termostaatide „ideaalnäidud“ ei arvesta naiste eripäraga.