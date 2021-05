EstateGuru kaasab kuni miljon eurot

EstateGuru finantseerib ainult kinnisvaraga tagatud projekte, millele on seatud esimese järgu hüpoteegid, tagamaks võimalikult lihtne ja turvaline laenude finantseerimine. See mudel on eriti kasulik ettevõtjatele, kellele ei sobi pankade poliitika „üks lahendus kõigile", kelle jaoks on oluline laenuandja paindlikkus ning rahastamise kiirus. Teisalt annab see võimaluse investeerida kinnisvaraga tagatud laenudesse teenides keskmist intessitulu 8-12% aastas.