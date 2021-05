Eile raputas paljusid Eesti Panga avalik hoiatus, mis ütles, et kinnisvaraturu ülekuumenemise puhul plaanib keskpank koheselt sekkuda. See omakorda tähendaks ka eluasemelaenu andmise reeglite karmistamist.

Kinnisvaramullist on viimaseid kuid ohtralt räägitud, kuid kas tõepoolest on murel alust? Kuivõrd tõenäoline ja tervitatav on keskpanga sekkumine sellises olukorras? Ja viimane, kuid mitte vähem oluline küsimus: kas teise pensionisamba väljavõtjatel on olukorra eskaleerumisel oma roll mängida?

Olukorra üle arutlevad Eestis tuntud kinnisvaraeksperdid.