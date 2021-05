Margus Linnamäe firma teenis mullu tänu kuulutusteäri müügile mitusada miljonit kasumit

MM Grupi majandusaasta aruandes on neli lehekülge ettevõtteid, milles Margus Linnamäel osalus on - alustades Magnumi ravimifirmast, Pet City loomakliinikutest, lõpetades Postimehe meediagrupi, Apollo kinode ja raamatupoodidega ning Apple'i arvuteid müüvate IM Arvutite ja Valge Klaariga. Üle 150 juriidilise keha, mille täpne hulk on pidavas muutumises.