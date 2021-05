Omavalitsused tõstavad munitsipaalkorterite üüri

Pärnu tõstis mai alguses munitsipaalkorterite üüri ühe kolmandiku võrra. Tartu linn on aga munitsipaalkorterite üüri juba aastaid stabiilselt tõstnud. "Üürilepingute järgi on linnal võimalus igal aastal üüri tõsta kuni kümme protsenti ja linn on ka seda seni kasutanud. Põhjus ongi eelkõige selles, et täna üürist laekuvad summad ei kata ära meie elamutesse tehtavaid kulutusi," selgitas Tartu linnavalitsuse eluruumide teenistuse juhataja Mait Raig .

Tallinn ei ole aga viimastel aastatel munitsipaalkorterites hindu tõstnud. Linna pakutavat elamispinda ootab keskmiselt 2500 kuni 3500 inimest, mis on aga tekitanud linnale vajaduse kortereid juurde ehitada. "Kui ma täna räägin keskmisest hinnast, siis võib-olla ongi see keskmine korteri üürihind natuke alla kahe euro. Aga iga uus maja, eks me liigu selles suunas, et kui ma rääkisin näiteks Põhja-Tallinnas uute võimalike üüripindade ehitamisest või Tammsaare teel, siis eks see ruutmeetri hind kolme ja viie euro vahel võiks ju olla," rääkis abilinnapea Eha Võrk.