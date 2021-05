Oksjonimaja müüb enam kui aasta kosmoses tiirelnud veini täiesti sõgeda hinnaga

Christie's teatas teisipäeval, et pudeli kosmoses tiirelnud Pétrus 2000 veini ennustatavaks lõpphinnaks on umbkaudu 830 000 eurot. Kusjuures ostja saab pealekauba ka tavalise Pétrus 2000 veini, seega tekib tal võimalus proovida, kas kosmoses tiirelnud vein maitseb paremini või mitte.

Ka tavaline Pétrus 2000 pudel ei ole odav - see maksab umbes 5000 eurot. Mõned veinieksperdid said Bordeaux ülikooli veiniinstituudis kosmoses käinud veini tavalise pudeliga juba võrrelda. "Mul on keeruline öelda, kas orbiidil käinud vein oli parem, kuid kindlasti maitses see teisiti. Sellel oli mõnevõrra suitsusem maitse," rääkis BBC-le veini proovinud Jane Anson.