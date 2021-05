Soome siseminister: tööränne Eesti ja Soome vahel ei pruugi taastuda isegi mai lõpus

Soome siseminister Maria Ohi-salo ütles, et Soome peamine eesmärk on kaitsta oma elanikke koroona eest ega soostunud nimetama konkreetset tähtaega piirangute lõpetamiseks.

"Meie valitsuse ülesanne on kaitsta oma riigi elanike elu ja tervist. Loomulikult me püüame selle poole, et meie riikide vaheline läbikäimine oleks võimalikult sujuv ja tavapärane, aga see aeg pole veel käes," sõnas Ohisalo.