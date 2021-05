Keskpanganduse revolutsioon. Eraisikutest ja ettevõtetest saavad keskpanga kliendid

Keskpangad pakuvad praegu teenuseid ainult pankadele, kuid digitaalse raha kasutuselevõtt teeb nende klientideks ka eraisikud ja ettevõtted. Tegemist on keskpanganduse revolutsioonilise muutusega. Inimesed ja ettevõtted saavad luua elektroonilise rahakoti, kuhu on võimalik osta ja kanda digitaalset raha, et sellega maksta või seda pankades kontojäägiks vahetada. Digitaalne raha on nõue keskpanga vastu. Sedasi hakkavad keskpangad konkureerima kommertspankadega inimeste raha ja arvelduste pärast. Kuidas see toimib, millised on riskid ja millistes riikides on juba digitaalne raha kasutusele võetud, loe alljärgnevalt.