Kaupmeeste Liit: kaubanduse taasavamine rahvakogunemisi kaasa ei toonud

„Avamine läks rahulikult. Esmaspäeval oli veidi suurem külastajate arv, tõenäoliselt seoses edasilükatud ostude tegemise sooviga nii kiirelt kui võimalik. Aga alates teisipäevast on kliendivoog väiksemaks jäänud ning tulevast nädalast ootame täiendavat külastuste langust,“ ütles Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil. „Näha on, et kliendid teevad oste, mida on kuu-kaks edasi lükatud. Seda on tunda eriti jalatsipoodides, sporditarvete poodides ja ehituspoodides.“